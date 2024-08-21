Сапер Росгвардии сообщил о наличии у ВСУ практически неуязвимого дрона

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть практически неуязвимый дрон «Баба-яга». Об этом РИА Новости рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

Он добавил, что такой дрон может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. «И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — сообщил сапер.

Российские военнослужащие называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных беспилотников, способных нести боеприпасы. Украинские военные также оснащают дрон ретрансляторами, которые помогают им в управлении небольшими FPV-дронами, указал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Россия направляет новые тяжелые гексакоптеры «Ночная ведьма» в зону спецоперации. Отмечается, что они представляют собой усовершенствованный аналог дронов «Баба-яга»

