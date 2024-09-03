Последняя теннисистка из России вылетела с US Open

Россиянка Людмила Самсонова проиграла первой ракетке мира Иге Швентек

Последняя представительница России Людмила Самсонова вылетела с Открытого чемпионата США по теннису (US Open 2024). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче четвертого круга Самсонова проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Швентек. Встреча завершилась со счетом 6:4 6:1 в пользу полячки. Поединок продолжался полтора часа.

Также на стадии четвертого круга борьбу на US Open завершила Диана Шнайдер. Она в двух сетах проиграла американке Джессике Пегуле 4:6 2:6.

Ранее в четвертьфинал US Open вышел Даниил Медведев. В четвертом раунде он победил португальца Нуну Боржеша со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Следующим соперником Медведева будет первый номер мирового рейтинга из Италии Янник Синнер.