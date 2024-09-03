Появились кадры с места крушения вертолета с медиками в Иркутской области

Опубликовано видео с места крушения вертолета санавиации в Иркутской области

В сети появилось видео с места крушения вертолета санавиации Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах, снятых с воздуха, виден рухнувший в лесополосе борт. Судя по записи, у воздушного судна повреждена хвостовая часть.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали двое находившихся на борту медиков. Характер их травм и состояние не уточняются.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров утром 3 сентября во время рейса в Орлик за ребенком, которого экипаж и медики должны были доставить в больницу в Улан-Удэ. Однако воздушное судно совершило жесткую посадку в восьми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.