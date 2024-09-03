Раскрыто состояние пострадавших при жесткой посадке вертолета с медиками под Иркутском

Двое пострадавших при посадке Ми-8 под Иркутском находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии. Информацию об этом раскрыл губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram.

По его словам, все шесть человек, находившихся на борту, доставлены в иркутскую областную больницу. Пострадали ли остальные четверо россиян, не уточняется.

Ранее стало известно, что Ми-8 потерпел крушение из-за удара молнии и отказа рулевого управления.

Сообщения о пропаже с радаров вертолета Ми-8 санавиации появились 3 сентября. Воздушное судно с четырьмя членами экипажа и двумя медиками на борту выполняло рейс в Орлик, чтобы доставить в больницу в Улан-Удэ ребенка. Позже выяснилось, что пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку недалеко от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области.