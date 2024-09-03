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07:31, 3 сентября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Швеции и описала жизнь местных пенсионеров фразой «напоминает СССР»

Фото: Amir Nabizadeh / Tt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Швеции и описала жизнь местных пенсионеров фразой «напоминает СССР». Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, она заметила, что шведы проявляют умеренность во всем. К примеру, это касается одежды — они одеваются достаточно просто и не гонятся за мехами и брендами. «Неспроста Швецию часто называют "социалистическим государством", потому что во многом жизнь в Швеции и правда напоминает СССР», — добавила автор.

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Кроме того, шведы не заводят большие огороды, где проводят много времени и устают. «Я знаю, что в маленьких шведских городах также есть хозяйство, только в отличие от нас, россиян, шведы не стремятся огородом прокормить всю семью», — объяснила блогерша.

Еще одно отличие местных от россиян — любовь к походам в горы. Каждые выходные люди уезжают на природу с палатками или снимают отели.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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      Марк Успенский
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