Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

Россиянка Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается на сайте зала.

Теперь ее кандидатуру в течение следующего месяца должна утвердить экспертная группа. Она состоит из теннисных журналистов, историков и членов Зала славы. Кроме того, за Шарапову могут голосовать болельщики.

Ранее ESPN поставил Шарапову на третье место в списке лучших теннисисток XXI века. В рейтинге она уступила сестрам Серене и Винус Уильямс.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.