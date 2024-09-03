Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
0:0
2-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Сегодня
20:30 (Мск)
Александр Зверев
US Open (м)
Григор Димитров
Завтра
03:30 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
Авангард
Завтра
16:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:55, 3 сентября 2024Спорт

Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы
Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: Tony O'Brien Livepic / Reuters

Россиянка Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается на сайте зала.

Теперь ее кандидатуру в течение следующего месяца должна утвердить экспертная группа. Она состоит из теннисных журналистов, историков и членов Зала славы. Кроме того, за Шарапову могут голосовать болельщики.

Ранее ESPN поставил Шарапову на третье место в списке лучших теннисисток XXI века. В рейтинге она уступила сестрам Серене и Винус Уильямс.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

      Путин поцеловал подарившую ему цветы девочку

      Blue Origin завершит испытания New Glenn

      Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

      Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в российском городе

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      По факту массового отравления в российском городе возбудили дело

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше