Скорпион укусил мужчину за половой орган и довел его до импотенции

Мужчина из США подал иск против отеля, где его ночью укусил скорпион. Об этом пишет WGNTV.

В декабре 2023 года 62-летний житель штата Калифорния Майкл Фарчи отдыхал в отеле Venetian Resort в Лас-Вегасе. Ночью его разбудила резкая боль в паху. Он сунул руку под одеяло, чтобы понять, что происходит, но от этого стало еще больнее. Тогда мужчина пошел в ванную и обнаружил в трусах скорпиона. После происшествия мужчина сразу выехал из отеля.

Хотя Фарчи целиком возместили стоимость номера, он решил, что этого недостаточно, и обратился в суд. На судебном заседании в августе были продемонстрированы медицинские документы, подтверждающие, что после укуса он стал страдать от импотенции и посттравматического стрессового расстройства. Ответственность за это, по мнению его адвокатов, несет отель, гарантирующий отсутствие насекомых в номерах.

Фарчи требует, чтобы отель компенсировал моральный ущерб, а также покрыл все его медицинские и судебные расходы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде питон вылез из унитаза и укусил мужчину за гениталии. От испуга мужчина забил рептилию ершиком для туалета.