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15:31, 3 сентября 2024Силовые структуры

Следователь запросил арест замглавы военного округа России

Суд получил ходатайство об аресте замглавы ЛенВО Муминджанова по делу о взятке

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Московский суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу замглавы Ленинградского военного округа (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова, задержанного по уголовному делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы об аресте офицера уже получены судебной инстанцией. Его доставили из Воронежа в Москву.

2 сентября силовики задержали Муминджанова. В отношении него возбуждено дело о коррупции в период его работы на должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

В Следственном комитете России установили, что генерал, отвечавший за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. В собственности Муминджанова и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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