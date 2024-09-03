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17:32, 3 сентября 2024Спорт

Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

Тарасова призвала наказать оскорбившего россиянина Торсунова украинца Литвиненко
Евгений Торсунов

Евгений Торсунов. Фото: Graham Denholm / Getty Images

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на оскорбление украинца Александра Литвиненко в адрес выигравшего Паралимпиаду в Париже россиянина Евгения Торсунова. Ее слова приводит ТАСС.

Она призвала Международный паралимпийский комитет наказать атлета. «А разве этот комитет не замечает, что нас оскорбляют? Хотя вряд ли они знают такое оскорбительное слово, как "недоразумение"», — добавила Тарасова.

Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину на Параллимпиаде в Париже, а Торсунов завоевал золото. «Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — заявил украинец.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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