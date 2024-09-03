Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

Тарасова призвала наказать оскорбившего россиянина Торсунова украинца Литвиненко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на оскорбление украинца Александра Литвиненко в адрес выигравшего Паралимпиаду в Париже россиянина Евгения Торсунова. Ее слова приводит ТАСС.

Она призвала Международный паралимпийский комитет наказать атлета. «А разве этот комитет не замечает, что нас оскорбляют? Хотя вряд ли они знают такое оскорбительное слово, как "недоразумение"», — добавила Тарасова.

Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину на Параллимпиаде в Париже, а Торсунов завоевал золото. «Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — заявил украинец.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.