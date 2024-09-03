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08:15, 3 сентября 2024Спорт

Тренер объяснила необходимость тренировать трапециевидную мышцу

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила необходимость тренировать трапециевидную мышцу. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Трапециевидная мышца — это одна из ключевых групп мышц, которая отвечает за поддержание и подъем плеч, а также за стабилизацию шейного и верхнего грудного отделов позвоночника», — заявила эксперт. Она отметила, что эта мышца помогает поддерживать вертикальное положение головы и участвует в движениях шеи.

По словам тренера, малоподвижный образ жизни и сидячая работа приводят к перегрузке трапециевидной мышцы. Как следствие, появляются болевые ощущения в шее, голове и спине. Поэтому важно тренировать трапецию, чтобы получить красивую и здоровую осанку.

Ранее Соболь перечислила главные ошибки, которые люди допускают во время домашних тренировок. Среди них — неверно составленная программа тренировок и их график.

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      Дарья Коршунова
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