Участницу Олимпиады в Париже облили бензином и подожгли

Угандийская бегунья Чептегеи госпитализирована с ожогами 75 процентов тела

Участницу Олимпиады в Париже угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи облили бензином и подожгли. Об этом пишет Sky Sports.

Инцидент случился в доме спортсменки. Ее бойфренд Диксон Ндиема во время ссоры вылил на Чептегеи канистру бензина и поджег. Бегунья госпитализирована с ожогами 75 процентов тела. Мужчина тоже попал в больницу. В отчете местных властей говорится, что ссора произошла из-за земли, на которой был построен дом бегуньи.

33-летняя Чептегеи принимала участие в марафоне на прошедших летом Олимпийских играх в Париже. Она заняла 44-е место.

Ранее кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые за карьеру остался без медали Олимпиады. Он сошел с марафонской дистанции в Париже до финиша, занимая на тот момент последнее, 77-е место. Кипчоге побеждал в марафоне на двух предыдущих Олимпиадах.