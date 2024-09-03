В Минобороны заявили об остановке продвижения ВСУ в курском приграничье

Минобороны: военные ЧФ остановили продвижение ВСУ в курском приграничье

Военные 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник в районе одного из населенных пунктов нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований», — отметили в ведомстве.

Как подчеркивается, благодаря «уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ и разгромили противника». После неудачных атак в лоб украинские военные попытались обойти бойцов ВС России, но штурмовой отряд застал их врасплох, добавили в МО.

Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал, что Вооруженные силы Украины забыли в селе Кортнево Курской области целое подразделение своих солдат.

Также стало известно, что ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных. Отмечается, что они в основном занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с ВС России.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что фронт Вооруженных сил Украины в Донбассе может рухнуть, если они не смогут стабилизировать ситуацию с обороной в районе Красноармейска.