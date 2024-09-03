В Турции задержали надевших мешок на голову американскому военному активистов

В Турции задержали активистов, надевших мешок на голову моряку корабля USS WASP

В Турции задержали 13 активистов Ассоциации турецкой молодежи (TGB), надевших мешок на голову моряку корабля USS WASP в Измире. Об этом сообщило издание Aydınlık.

По информации издания, среди задержанных оказался председатель TGB Каяхан Четин. Полиция настила участников акции в штабе партии «Ватан» в Измире.

Американские военные, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS WASP, подверглись нападению в Измире 2 сентября. Сообщалось, что пострадавший военный, предположительно, находился на дежурства.

Позднее посольство США в Турции подтвердило нападение на американских военнослужащих десантного корабля USS Wasp в Измире на западе страны.