Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 3 сентября 2024Мир

В Турции задержали надевших мешок на голову американскому военному активистов

В Турции задержали активистов, надевших мешок на голову моряку корабля USS WASP

Фото: Stelios Misinas / Reuters

В Турции задержали 13 активистов Ассоциации турецкой молодежи (TGB), надевших мешок на голову моряку корабля USS WASP в Измире. Об этом сообщило издание Aydınlık.

По информации издания, среди задержанных оказался председатель TGB Каяхан Четин. Полиция настила участников акции в штабе партии «Ватан» в Измире.

Американские военные, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS WASP, подверглись нападению в Измире 2 сентября. Сообщалось, что пострадавший военный, предположительно, находился на дежурства.

Позднее посольство США в Турции подтвердило нападение на американских военнослужащих десантного корабля USS Wasp в Измире на западе страны.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Генерал Попов обжаловал ограничение срока ознакомления с материалами дела

      Посол раскрыл полученное украинскими чиновниками обещание от США

      Главу штаба ВСУ проверят на связи с Россией

      В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты

      Названы несколько убивающих интерес к сексу продуктов

      Скорпион укусил мужчину за половой орган и довел его до импотенции

      Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области

      Матч теннисиста Медведева приостанавливали из-за пожарной тревоги

      В Германии выразили надежду на помощь Киева в расследовании по «Северным потокам»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше