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14:46, 3 сентября 2024Россия

В России предупредили об ответе на разрешение США для ВСУ наносить удары вглубь страны

Сенатор Джабаров: разрешение США наносить удары по РФ станет опасной тенденцией
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Разрешение США наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары дальнобойным оружием по территории России станет очень опасной тенденцией, убежден первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на сообщения о том, что в рамках поездки в США украинский президент Владимир Зеленский вновь попытается получить одобрение Вашингтона.

«Я думаю, что американцы понимают, что Зеленский втягивает их в войну, в конфликт с нашей страной. Для него это единственный способ уцелеть. Потому что дела на фронте идут ни шатко ни валко. А время идет», — отметил Джабаров.

Сенатор напомнил, что в ноябре в США пройдут выборы нового президента.

«Понятно, что [нынешнего президента США Джо] Байдена не будет, будет либо Камала Харрис, либо Дональд Трамп. Вот он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») пытается прощупать. Я думаю, что он и с Трампом попытается найти возможность встретиться», — добавил Джабаров.

Если американцы пойдут на это (разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ — прим. «Ленты.ру»), а от Байдена можно ждать всего, то это будет очень опасная тенденция

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

По словам Джабарова, одобрение со стороны США ударов Украины вглубь России откроет возможность для Москвы в нанесении ответа по объектам, которые могут иметь ценность для Вашингтона.

«Например, мы знаем, что их базы в Сирии, на Ближнем Востоке часто подвергаются атакам хуситов, атакам вооруженных групп. Но я думаю, что в преддверии выборов у американцев хватит ума не давать такое смертоносное оружие в руки Украины», — заключил он.

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Ранее стало известно, что в рамках поездки в США, которая состоится уже на следующей неделе, украинский президент попытается в очередной раз получить согласие американских властей на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщили авторы статьи The Economist с заголовком «Американские ограничения на удары по России вредят Украине».

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