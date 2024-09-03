Военнопленный сообщил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ

Украинский военнопленный: ВСУ под Краматорском готовят боеприпасы с хлорпикрином

Лаборатория Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Краматорском в месяц изготавливает около 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на артемовском участке фронта. Об этом рассказал украинский военнослужащий Альберт Григорович, пишет РИА Новости.

Хлорпикрин — запрещенное боевое отравляющее вещество, при контакте с которым у человека развивается отравление, в том числе раздражение слизистых, слезотечение, отек легких. Воздействие вещества в ряде случаев может быть смертельным.

«В 2024 году я попал в подразделение радиационной, химической, биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода», — подчеркнул Григорович.

По словам пленного, последним местом лаборатории был частный дом в населенном пункте Сергеевка под Краматорском в Донбассе. Так, сбросы распространялись по разным подразделениям, в основном на артемовском участке фронта. Григорович отметил, что если населенный пункт, где находится лаборатория, подвергается обстрелу, то лаборатория тут же переезжает.

В конце августа постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. В дальнейшем эти средства используются против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».

Ранее командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинская армия применила газовое оружие в Курской области. На опубликованных кадрах на спецназовцев были надеты противогазы. Один из бойцов сказал, что их «снова атаковали газом».

В июле в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины более 400 раз применяли токсичные химикаты, в том числе из США.