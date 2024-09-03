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11:47, 3 сентября 2024Экономика

Российский бизнес в Китае сравнили с крадущемся в ночи татем

Глава МСП Банка Подберезняк: в работе с КНР бизнес «крадется как тать в ночи»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Для проведения платежей в Китай российский бизнес вынужден использовать разные ухищрения, потому что магистрального решения нет. Об этом на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава МСП Банка Иван Подберезняк, передает РБК.

В целом ситуация напомнила ему выражение «крадется как тать в ночи», где тать означает вор. Финансовая организация специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, поэтому там хорошо представляют, как обстоят дела.

По словам Подберезняка, раньше работа шла с крупнейшими китайскими банками. Потом, когда те из-за санкций США начали один за другим отказываться от контактов, спуститься пришлось на региональный уровень, в основном это банки северо-востока КНР. Теперь же дело дошло до третьего уровня, уездного, и, скорее всего, это не предел.

«Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют; будет там цифровой рубль или цифровой юань, это не так важно», — посетовал банкир.

Он выразил опасения, что придумать какой-то устойчивый обход санкций не получится, поэтому следует смотреть в корень проблемы, а лежит он в политической плоскости. Потому что, с одной стороны, Россия и Китай — абсолютно суверенные страны, а с другой, платежи ходят такими маленькими лазейками.

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«Пока нет, я извиняюсь за прямоту, политической воли на всех уровнях, начиная от федерального до регионального и местного, делать эти платежи, платежи ходить будут только у старта», — заключил Подберезняк.

Проблемы с переводом средств в Китай возникают с начала года, что связано с угрозой вторичных санкций США. К настоящему времени участники рынка не видят позитивных сдвигов, напротив, жалуются на усугубление ситуации.

Одним из последних изменений стали просьбы российских банков к импортерам, желающим отправить платеж в Китай, выдать письменное заверение, что местный банк точно примет деньги. До этого сообщалось, что банки КНР стали отказываться от приема денежных средств, если в платежных документах указаны российские имена.

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      Платон Щукин
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