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09:20, 3 сентября 2024Экономика

Российские банки стали перестраховываться при переводах в Китай

«Ведомости»: российские банки стали просить подтверждения приема денег в Китае

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российские банки стали просить отечественных импортеров, желающих отправить платеж в Китай, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги, а не вернет их обратно в РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Подобную схему перестраховки, как уточнили собеседники, финансовые организации РФ начали использовать на фоне усиления санкционного давления Минфина США на китайские банки. Последние с учетом рисков попасть под вторичные санкции Соединенных Штатов в последнее время стали часто возвращать платежи из России обратно и отказываться проводить торговые транзакции с участием контрагентов из РФ.

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Схема с письменным подтверждением приема платежа, как уточняется, состоит из нескольких этапов. Сначала китайский поставщик связывается с менеджером своего банка, описывает подробности торговой сделки и спрашивает, примет ли тот деньги. Затем он передает полученную информацию российскому партнеру, который, в свою очередь, в письменной форме подтверждает своему банку, что платеж пройдет. Как пояснил глава АО «Первая группа» Алексей Порошин, подобной схемой пользуются только те финансовые организации РФ, у которых есть возможность делать прямые платежи в банки КНР, а не через посредников.

Ранее он заявил о новой проблеме, с которой столкнулись российские импортеры китайской продукции. По его словам, в последнее время банки КНР стали отказываться от приема денежных средств, если в платежных документах указаны русские имена. Подобные инциденты начали фиксироваться с июля 2024 года. В результате импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для транзакций через третьи лица для сокрытия связей с Россией. До этого старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло сетовал, что блокировать расчеты с РФ стали не только крупные банки КНР, но и региональные.

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