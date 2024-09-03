Захарова заявила о создании перечня стран для упрощенного въезда в Россию

Захарова: перечень стран для упрощенного въезда в Россию прорабатывается

Перечень стран, граждане которых смогу посетить Россию в упрощенном порядке прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает RTVI.

«[Список стран] утверждается правительством. Пока идет межведомственная работа», — рассказала дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала слухи ряда Telegram-каналов о якобы разработке перечня стран, жители которых смогут перебраться в Россию, если их не устраивают либеральные ценности стран Запада.

19 августа президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности страны. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России. При этом не будет учитываться утвержденная правительством страны квота и подача документов, которые подтверждают владение русским языком и знание законов России.