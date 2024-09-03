Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 3 сентября 2024Мир

Захарова заявила о создании перечня стран для упрощенного въезда в Россию

Захарова: перечень стран для упрощенного въезда в Россию прорабатывается

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Перечень стран, граждане которых смогу посетить Россию в упрощенном порядке прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает RTVI.

«[Список стран] утверждается правительством. Пока идет межведомственная работа», — рассказала дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала слухи ряда Telegram-каналов о якобы разработке перечня стран, жители которых смогут перебраться в Россию, если их не устраивают либеральные ценности стран Запада.

19 августа президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности страны. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России. При этом не будет учитываться утвержденная правительством страны квота и подача документов, которые подтверждают владение русским языком и знание законов России.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      Захарова заявила об угрозе столкновения ЕС с Россией

      Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

      Россиянин подкараулил возвращавшуюся с рыбалки жену и забил ее саперной лопаткой

      Жена звезды Comedy Club рассказала о слезах из-за ревности к мужу

      Раскрыты способы прогнать мух из дома

      Российская пловчиха с мировым рекордом выиграла золото Паралимпиады в Париже

      Над Курской областью сработала система ПВО

      Виктория Боня примерила бикини 12-летней дочери

      Захарова заявила о создании перечня стран для упрощенного въезда в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше