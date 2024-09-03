Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 3 сентября 2024Мир

Захарова заявила об угрозе столкновения ЕС с Россией

Захарова: «рецепты» Борреля угрожают прямым столкновением ЕС с Россией

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следование «рецептам» верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля угрожает прямым столкновением объединения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

«Все понимают, что следование "рецептам" главы евродипломатии грозит рисками неминуемого военного столкновения стран-членов ЕС с Россией, последствия которого будут катастрофическими», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что Боррель сделал многое, чтобы в Евросоюзе популяризировать идеи русофобии. Однако она подчеркнула, он не смог полностью взять под контроль руководство внешней политикой и безопасностью сообщества.

Ранее Захарова заявила, что ЕС взял курс на установление диктатуры евроинститутов, о чем говорит перенос неформальных встреч глав внешнеполитических ведомств стран сообщества из Будапешта в Брюссель. Таким образом, она раскритиковала стремление европейских чиновников игнорировать председательство Венгрии в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      Принцы Гарри и Уильям встретились впервые за год и не сказали друг другу ни слова

      Поставки итальянского вина в Россию резко упали

      Россиянам рассказали о коварстве некоторых венерических болезней

      Изнасиловавший в салоне автомобиля россиянку таксист-мигрант арестован

      Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки популярной российской певицы

      Huawei представит складывающийся втрое смартфон

      Россия рекордно нарастила закупку турецкой рыбы

      Захарова заявила об угрозе столкновения ЕС с Россией

      Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше