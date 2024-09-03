Захарова: «рецепты» Борреля угрожают прямым столкновением ЕС с Россией

Следование «рецептам» верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля угрожает прямым столкновением объединения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

«Все понимают, что следование "рецептам" главы евродипломатии грозит рисками неминуемого военного столкновения стран-членов ЕС с Россией, последствия которого будут катастрофическими», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что Боррель сделал многое, чтобы в Евросоюзе популяризировать идеи русофобии. Однако она подчеркнула, он не смог полностью взять под контроль руководство внешней политикой и безопасностью сообщества.

Ранее Захарова заявила, что ЕС взял курс на установление диктатуры евроинститутов, о чем говорит перенос неформальных встреч глав внешнеполитических ведомств стран сообщества из Будапешта в Брюссель. Таким образом, она раскритиковала стремление европейских чиновников игнорировать председательство Венгрии в ЕС.