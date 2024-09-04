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19:39, 4 сентября 2024Из жизни

Личность замерзшего в пещере мужчины установили спустя 47 лет

В США установили личность человека с вершины, найденного в пещере 47 лет назад
Nicolas Paul Grubb

Nicolas Paul Grubb. Фото: Berks County Coroner’s Office

В штате Пенсильвания, США, установили личность мужчины, которого нашли бездыханным в горной пещере 47 лет назад. Об этом пишет Independent.

В январе 1977 года, который до сих пор считается одним из самых холодных месяцев в истории штата, недалеко от Аппалачской тропы нашли замерзшие останки мужчины. Их случайно заметили двое походников и сообщили о теле в полицию.

После вскрытия выяснилось, что мужчины не стало из-за передозировки лекарствами. За останками никто не пришел, поэтому их похоронили среди безымянных могил. Мужчину прозвали Человеком с вершины.

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В августе 2019 года Человека с вершины эксгумировали. Образцы его тканей, взятые в ходе судебно-медицинской стоматологической экспертизы, были отправлены в Центр идентификации человека Университета Северного Техаса. Однако и его сотрудники не смогли установить личность мужчины.

Лишь спустя пять лет в распоряжение сотрудника полиции, специализирующегося на расследовании нераскрытых дел, попали отпечатки пальцев 27-летнего Николаса Пола Грабба из Форт-Вашингтона. Проверка, проведенная ФБР, подтвердила, что Грабб и был тем самым таинственным Человеком с вершины.

У Грабба остались родственники. Узнав правду, они решили похоронить его останки на семейном участке.

Ранее сообщалось, что рентгенолог из США стал успешным детективом после того, как собрал самодельный эхолокатор. С помощью него ему удалось раскрыть два дела.

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      Юлия Юткина
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