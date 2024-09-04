Мать 12-летней фигуристки оценила взыскание с нее 1,83 миллиона рублей академией Плющенко

Мать фигуристки Парсеговой сочла психику ребенка важнее суммы в иске Плющенко

Наталия Парсегова, мать 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценила взыскание с нее судом 1,83 миллиона рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко».

По ее словам, психологическое состояние ребенка важнее любых сумм, фигурирующих в иске. Она также подчеркнула, что контракт с «Академией Плющенко» был подписан от безысходности, так как на этом настаивали представители организации.

Ранее глава академии Евгений Плющенко назвал справедливым решение суда. «Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами и их родителями с одной стороны и представителями академии с другой развивались в правовом поле», — отметил он.

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к Парсеговой. Требования были основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го.