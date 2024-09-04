На ЗАЭС рассказали о напряженной обстановке перед визитом главы МАГАТЭ

На ЗАЭС оценили обстановку перед визитом Гросси как напряженную

На территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) и города-спутника Энергодара остается напряженная обстановка, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Она уточнила, что «интенсивность обстрелов округи очень высокая», но прилетов по городу и по площадке за сутки не было.

Скоро на ЗАЭС должен приехать глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он называл целью визита — «помочь предотвратить ядерную аварию».

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.