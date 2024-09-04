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14:21, 4 сентября 2024Спорт

Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире

Лондонский «Челси» стал клубом с самым дорогим составом в мире

Фото: IMAGO / Andrew Yates / Globallookpress.com

Лондонский «Челси» стал футбольным клубом с самым дорогим составом в мире. Данные назвал CIES Football Observatory.

Суммарная стоимость игроков команды — 1,28 миллиарда евро. На второй строчке «Манчестер Юнайтед» (1,04 миллиарда евро), третья позиция у еще одного клуба из Англии — «Манчестер Сити» (1,017 миллиарда евро)

В топ-5 клубов вошли также еще две команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Арсенал» (798 миллионов, 4-е место) и «Тоттенхэм» (787 миллионов, 5-е место). Первым не из британских клубов в рейтинге оказался французский «Пари Сен-Жермен». Парижане на шестой позиции, суммарная стоимость состава — 772 миллиона евро.

В июне были названы самые дорогие российские футболисты. По данным портала Transfermarkt, наибольшая стоимость у Александра Головина из «Монако» — 30 миллионов евро. Вслед за ним расположился голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. Его цена 20 миллионов евро. Замкнул тройку лидеров представляющий испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который стоит 18 миллионов евро.

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      Илья Костин
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