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22:54, 4 сентября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ рассказал о тактике российских военных

Офицер ВСУ Сазонов: российские бойцы не позволяют украинским собираться в группы

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие не позволяют бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираться в группы. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka рассказал украинский офицер Кирилл Сазонов.

«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — высказался он.

Сазонов сообщил о случае, когда двенадцать бойцов ВСУ «просто собрались покурить». «По итогам — половина раненых, половина двухсотых», — заключил офицер.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ испытывают нехватку опытных бойцов. По его словам, из-за плохой подготовки солдат украинские войска сейчас находятся в отчаянном положении. Как утверждает Джонсон, сложившаяся ситуация вынуждает ВСУ мобилизовать и отправлять на передовую «людей с улицы».

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      Маргарита Пименова
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