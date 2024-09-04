Отца напавших на Дагестан террористов оставили под стражей

Суд продлил арест отцу террористов, напавших на Дагестан

В Дагестане суд продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья совершили теракты в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Решение принято по соответствующему ходатайству следователя.

9 июля Омарова отправили под стражу, обвинив в мошенничестве, отмывании денежных средств и в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Позже против него и сына возбудили новое дело о злоупотреблении полномочиями.

Теракт в Дагестане был совершен 23 июня — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы вели хаотичную стрельбу, позднее их ликвидировали. Число жертв атаки составило 22 человека.