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19:22, 4 сентября 2024Силовые структуры

Отца напавших на Дагестан террористов оставили под стражей

Суд продлил арест отцу террористов, напавших на Дагестан

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Дагестане суд продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья совершили теракты в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Решение принято по соответствующему ходатайству следователя.

9 июля Омарова отправили под стражу, обвинив в мошенничестве, отмывании денежных средств и в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Позже против него и сына возбудили новое дело о злоупотреблении полномочиями.

Теракт в Дагестане был совершен 23 июня — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы вели хаотичную стрельбу, позднее их ликвидировали. Число жертв атаки составило 22 человека.

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      Любовь Ширижик
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