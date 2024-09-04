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16:28, 4 сентября 2024Наука и техника

«Ростех» назвал преимущество «Панциря»

«Ростех»: преимущество ЗРПК «Панцирь» — способность поражать небольшие дроны

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Одним из преимуществ зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» можно назвать способность эффективно засекать и поражать небольшие коммерческие дроны. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Это сложная цель для обнаружения — за счет ее мизерных размеров, низкой скорости и малой высоты полета», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что ЗРПК эффективно борется и с артиллерийскими снарядами, а также «сохраняет достаточную вероятность поражения целей в условиях постановки противником активных помех».

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Таким образом в «Ростехе» прокомментировали видео Минобороны России, на котором показана эффективная работа экипажа ЗРПК «Панцирь-С1» по защите неба над Курской областью от беспилотников противника.

В августе ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российский малый ракетный корабль «Амур», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-НК», получит ЗРПК «Панцирь-М».

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      Иван Потапов
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