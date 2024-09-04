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11:48, 4 сентября 2024Экономика

В России ответили на критику вылова рыбы словами «пусть на себя посмотрят»

Глава Росрыболовства Шестаков возмутился работой стран Балтии с рыбными запасами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У стран Балтии гораздо больше проблем при работе с рыбными запасами в Балтийском море, поэтому не им обвинять Россию. Таким образом на критику практики вылова рыбы российскими судами ответил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

«Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — заявил чиновник, заметив, что Москва не указывает, как им себя вести.

До этого в июле президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обвинил бывшие советские республики и Швецию в попытке получить конкурентное преимущество на рынке. Тогда он предупредил, что этот подход может обернуться дефицитом рыбы в Евросоюзе.

Эстония, Латвия, Литва и Швеция ранее заявили, что Россия нарушает сезонные запреты при промысле трески, сельди и кильки. На этом фоне, по данным СМИ, Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России обсудит ограничения на ввоз российской рыбы.

В свою очередь, Зверев уверен, что рыбодобыча в России четко регулируется, незаконный промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются.

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      Платон Щукин
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