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08:13, 4 сентября 2024Экономика

Tele2 сменил название

Сотовый оператор Tele2 сменил название на t2

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Сотовый оператор Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2. Об этом сообщается на сайте компании.

Глава оператора Антон Годовиков объяснил подобное решение компании тем, что прежнее название «уже жмет». На этом фоне руководство решило отказать от старого бренда и провести значительный ребрендинг. В частности, изменениям подверглись логотип и фирменный стиль. Теперь вместо заглавной латинской буквы T на лого присутствует ее строчный вариант.

В компании анонсировали ребрендинг еще в начале апреля 2024 года. Ранее оператор из «большой четверки» входил в состав шведской Tele2 AB. Однако, как подчеркивал Годовиков, руководство скандинавской компании отказалось продлевать права на использование бренда в России. «Мы корректно исполняли договор на использование бренда, но больше не видим в нем необходимости», — резюмировал он.

Ранее власти Швеции запретили телекоммуникационной компании Ericsson поставлять в Россию оборудование Tele2 для базовых станций сотовой связи стандартов 2G, 3G и 4G. В скандинавской корпорации в конце 2022 года объявили о приостановке своего бизнеса в РФ и передаче активов под управление местному менеджменту. Подразделение компании в России, в частности, отвечало за поддержку клиентов.

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