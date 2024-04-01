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11:47, 1 апреля 2024Экономика

Tele2 анонсировал ребрендинг

Tele2: компания проведет ребрендинг до конца 2024 года

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Tele2 анонсировал проведение ребрендинга до конца 2024 года. Такое решение представители сотового оператора объяснили РИА Новости истечением срока действия лицензии на бренд.

Ранее оператор из «большой четверки» был подразделением шведской Tele2 AB, однако компания отказалась продлевать права на использование бренда. Права Tele2 на использование бренда истекают 31 декабря 2024 года.

Власти Швеции уже отказали телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование Tele2. Согласно опубликованным документам, «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию, при этом Ericsson AB не вправе поставлять оборудование любому покупателю для поставки в РФ». С мая 2021 года по февраль 2022 года Tele2 оформил 20 заказов на поставку оборудования, при этом пять из них были выполнены с нарушением сроков, шесть — частично, а оставшиеся девять не исполнены вовсе.

После введения санкций из-за начала боевых действий на Украине российские сотовые операторы столкнулись с невозможностью закупать оборудование за рубежом. Представители компаний сообщили, что смогут поддерживать стабильную связь до полугода, а Минцифры рекомендовало им отказаться от тарифов с безлимитным интернетом, чтобы отсрочить выход из строя имеющихся устройств.

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      Вячеслав Агапов
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