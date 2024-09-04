Tesla начали использовать для раскрытия преступлений

В США полиция начала изымать видео с Tesla, записанные с места преступлений

Американские полицейские начали использовать электромобили Tesla для раскрытия преступлений. Об этом сообщает портал Carscoops.

По словам журналистов медиа, новую практику в своей работе стали использовать правоохранительные органы Сан-Франциско. В случае, если на месте преступления был припаркован автомобиль Tesla, то полицейские могут запросить записи, снятые бортовой камерой.

Авторы медиа заметили, что полицейские знают о функции Sentry Mode, при которой даже выключенная машина начинает запись видео в случае обнаружения потенциальной угрозы — движения или шума. Ролики сохраняются на флеш-накопителе, который находится в перчаточном ящике. По словам журналистов, обычно владельцы электрокаров идут на сотрудничество со следствием.

Однако в ряде случаев обладателей электромобилей может не быть на месте. Журналисты объяснили, что тогда полицейские могут эвакуировать автомобиль и получить данные своими силами. Так, 13 июля, после перестрелки рядом с магазином в Окленде, полиция получила ордер на эвакуацию трех автомобилей Tesla. Считается, что машины могли записать кадры совершения преступления.

Ранее специалисты издания InsideEVs заявили, что системы помощи водителю оказались полезнее автопилота. Так, автопилот может дать владельцу машину ложное представление о безопасности на дороге.