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09:02, 3 сентября 2024Наука и техника

Системы помощи водителю оказались полезнее автопилота

InsideEVs: автопилот назвали переоцененным и небезопасным

Фото: RYosha / Getty Images

С точки зрения безопасности на дорогах, системы помощи водителю (ADAS) оказались полезнее автопилота. Об этом сообщает издание InsideEVs.

По словам опрошенных журналистами экспертов, различные системы контроля движения и умные функции автомобилей уже демонстрируют свою пользу. При этом эффективность автопилота, который, как считается, должен совершить революцию в сегменте транспортных средств, не так очевидна. Специалисты назвали его переоцененным.

Старший научный сотрудник Страхового института дорожной безопасности (IIHS) Дэвид Кидд заявил, что ADAS уже становятся доступными даже в недорогих машинах. По словам эксперта, системы — удержания в полосе, предотвращения столкновения — работают просто, но эффективно. Так, по данным IIHS, функция адаптивного круиз-контроля сократила количество зарегистрированных ДТП на 50 процентов.

Напротив, автопилот пока не гарантирует безопасности на дорогах. По словам специалистов, водители могут чрезмерно полагаться на системы автоматического пилотирования, забывая про свою ответственность. Из-за этого они могут создавать на дорогах опасные ситуации. Также автопилот значительно хуже работает в темное время суток и непогоду.

Технический директор Euro NCAP Ричард Шрам также заметил, что автопроизводители широко рекламируют функции автопилота, но замалчивают правду.

Ранее журналисты издания Electrek заявили, что корпорация Tesla пока не может использовать автопилот в своих электрокарах при передвижении по подземным маршрутам. В частности, система не работает в тоннелях The Boring Company в Лас-Вегасе.

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      Андрей Ставицкий
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