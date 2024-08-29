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15:03, 29 августа 2024Наука и техника

Автопилот Tesla отказался работать под землей

Tesla не смогла использовать автопилот в подземном тоннеле в Лас-Вегасе

Фото: Robyn Beck / Reuters

Корпорация Tesla пока не может использовать автопилот в своих электрокарах при передвижении по подземным маршрутам. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на интервью главы проекта Las Vegas Convention Center Loop Стива Хилла, который отвечает за транспортные перевозки по тоннелю The Boring Company в Лас-Вегасе. По его словам, передвигающимися по подземному тоннелю автомобилями Tesla приходится управлять вручную, так как система Full Self-Driving (FSD) от Tesla не работает.

Хилл не стал уточнять, почему от использования автопилота под землей отказались, однако заметил, что до конца 2024 года Tesla может начать постепенно внедрять технологии помощи водителю. Сроки, когда FSD начнет полноценно работать в тоннелях с одностороннем движением, не раскрываются.

«Это не внушает большого доверия к Tesla FSD, если инженеры не могут заставить систему работать в одностороннем направлении, без трафика, без погоды, без препятствий на фиксированном маршруте», — прокомментировал ситуацию журналист Electrek Фред Ламберт. В настоящий момент The Boring Company организовала под Лас-Вегасом четыре станции. По плану, сеть тоннелей должна будет иметь 93 станции и общую протяженность 110 километров.

В конце августа глава Tesla Илон Маск рассказал о суперкомпьютере, который будут использовать для обучения и развития моделей искусственного интеллекта. Среди прочего с помощью него будут обучать автопилот для электрокаров Tesla.

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      Андрей Ставицкий
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