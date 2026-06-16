На Украине анонсировали начало демобилизации военнослужащих

Федоров: В конце 2026 года на Украине начнется частичная демобилизация военнослужащих

В конце 2026 года на Украине начнется частичная демобилизация военнослужащих, которые служат с 2022 года или ранее, анонсировал министр обороны страны Михаил Федоров, передает «Страна».

Он не стал называть четких критериев, по которым она будет осуществляться. Как указал министр, решение будет принимать командование с учетом сроков службы, а также количества времени, проведенного на передовой.

Федоров пообещал опубликовать калькулятор, где мужчины смогут посмотреть, подпадают ли они под ускоренную демобилизацию до конца года или нет.

Ранее сообщалось, что на Украине вновь планируют ужесточить мобилизацию.