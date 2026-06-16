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23:11, 16 июня 2026Мир

Раскрыто направление приблизившейся к российскому фрегату британской яхты

MarineTraffic: Приблизившаяся к фрегату РФ британская яхта плыла из Англии во Францию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Британская парусная яхта Bright Future, приблизившись к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в Ла-Манше, следовала из английского порта Лимингтон в направлении французского Шербур-ан-Котантен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

По данным сервиса MarineTraffic, яхта вышла из порта Лимингтон на южном побережье Англии после 04:00 во вторник, 16 июня, (06:00 мск) и взяла курс через пролив в сторону Франции.

По данным Минобороны РФ, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в 12:45 обнаружил яхту, которая двигалась на двигателях опасным курсом в направлении сближения с российским кораблем.

Как следует из данных портала, после этого инцидента яхта продолжила движение на юг и около 17:00 (19:00 мск) прибыла в порт Шербур-ан-Котантен, где и остается в настоящее время.

Информация об инциденте с российским фрегатом в Ла-Манше ранее появилась в британских СМИ. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что ведомство расследует сообщения о предупредительных выстрелах в проливе. Как утверждается, в результате инцидента никто не пострадал, гражданская яхта также не получила повреждений.

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