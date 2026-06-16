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22:57, 16 июня 2026Бывший СССР

В Армении оценили возможный ущерб от проблем с экспортом в Россию

В Армении оценили возможный ущерб от проблем с экспортом в Россию в 2 процента ВВП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ограничения России на импорт отдельных армянских товаров затрагивают продукцию, на которую приходится около 1,5–2 процентов ВВП Армении. Об этом сообщил руководитель отдела денежно-кредитной политики Центробанка Армении Вазген Погосян на пресс-конференции по итогам заседания регулятора, передает ТАСС.

«Доходы от этих товаров составляют примерно 1,5-2 процентов от ВВП. Общий размер нашего экспорта в сторону России составляет примерно 6 процентов от ВВП», — заявили в ведомстве.

Председатель Центробанка Мартин Галстян, в свою очередь, заявил, что если Армения не сможет переориентировать экспорт на другие рынки, это может вызвать снижение цен в экономике примерно на 0,6 процента.

Ранее Евросоюз задумался об увеличении поддержки Армении в связи с «экономическим давлением России». «Мы изучаем пути увеличения поддержки Армении со стороны ЕС в краткосрочной перспективе», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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