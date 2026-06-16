Кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики

Публике не показали кадры приветствия американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского во Франции. На это обратило внимание РИА Новости.

Сообщается, что журналистам разрешили вести трансляцию только с одной камеры на площадке. Сперва была показана встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Сразу после этого в кадре появился зал, в котором должно было пройти заседание. «Около 40 минут зрители могли наблюдать, как лидеры "семерки" ожидают начала дискуссии, причем некоторые из них в недоумении поглядывали на часы», — говорится в материале.

Трамп появился в зале примерно через час после того, как должна была начаться встреча. За ним вошли Макрон и Зеленский. Однако ни в одном официальном источнике или СМИ даже через несколько часов не появились кадры встречи или общения американского и украинского президентов.

Ранее сообщалось, что Зеленский появился на саммите «Большой семерки» в кроссовках.