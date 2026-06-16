На Украине оценили выступление Зеленского на саммите G7

Мендель осудила требование Зеленского принять Украину в ЕС на саммите G7

Бывший пресс-секретарь Юлия Мендель президента Украины Владимира Зеленского прокомментировала его выступление на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель оценила выступление Зеленского на саммите G7 и осудила его требование принять Украину в Евросоюз.

«Не понимаю, как можно всерьез относиться к такому поведению <…>. Такой мелочный пиар на фоне застоя в проведении важнейших реформ — это не что иное, как нелепые, детские выходки, которые только усиливают недоверие к Украине», — отметила она.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский лжет Западу о победе Украины. «Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас», — указала она.

Известно, что Зеленский на саммите G7 выступил с требованием к Евросоюзу. Он призвал ЕС как можно быстрее принять Украину в объединение.