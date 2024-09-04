В России назвали цель планировавшегося ВСУ захвата Курской АЭС

Депутат Ананских: ВСУ могли планировать захват Курской АЭС с целью эскалации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли планировать захват Курской атомной электростанции (АЭС) с целью шантажа и дальнейшей эскалации, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины сообщил о том, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию с целью подрыва.

«Конечно же, была задача, по всей видимости, захватить станцию для того, чтобы потом начать шантажировать россиян. То есть понятно, что, захватив станцию, [президент Украины Владимир] Зеленский начал бы призывать через мировую общественность к миру в обмен на территории. Конечно, никто бы на это не пошел, но ему нужен был новый козырь в общении для эскалации конфликта — раз мне не идут навстречу, значит, ни о каком мире не будем говорить. Как таковая станция, конечно, нужна Киеву, потому что не хватает электроэнергии, но важнее для них, безусловно, эскалация конфликта и мировой шантаж», — поделился депутат.

По словам парламентария, режим Зеленского нацелен на разжигание войны и дальнейшую эскалацию конфликта, так как в противном случае люди начнут задаваться вопросами о том, на каком основании он сидит в кабинете президента и заседает Верховная Рада. «Все это давно уже нелегитимно, поэтому только военное положение, которое он все время поддерживает, и эскалация конфликта помогают ему держатся у власти», — сказал Ананских.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что все атомные станции в России надежно защищены и он не сомневается в том, что планы ВСУ по захвату станции в Курской области не будут реализованы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ начали подготовку к атаке на Курскую АЭС, что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

18 августа в МАГАТЭ сообщали о готовности главы организации Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС. Как уточняется, Гросси оперативно отреагировал на приглашение России посетить станцию, «безопасность которой под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны».

