Пленный ВСУ заявил РИА Новости о планах ВСУ взорвать бомбу на Курской АЭС

Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сырский призвал военных прорваться на Курскую АЭС

Военный рассказал, что Сырский приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — накануне вторжения ВСУ в Курскую область. Украинские военные собрались в круг: только те экипажи, которые должны были выехать в Россию.

Сырский сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию Михаил Шкода военнопленный ВСУ

28 августа власти Курской области заявили, что на въезде в город Курчатов, где расположена Курская АЭС, появятся блокпосты. Кроме того, будет ограничен въезд в населенный пункт.

В диверсии хотели обвинить Россию

После отъезда Сырского солдаты стали спрашивать у своих командиров, для чего им нужна станция. Военным объяснили, что ВСУ «хотят сделать там сюрприз для России, заложить взрывчатку». Солдаты указали, что в таком случае они сами взорвутся и погибнут от радиации. В ответ командиры объяснили, что к тому моменту украинских военных уже выведут оттуда.

Уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала Михаил Шкода военнопленный ВСУ

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил о возможных провокациях ВСУ с химбоеприпасами. Он уточнил, что ведомство получило данные о подвозе боеприпасов с химическими веществами для третьего аэромобильного батальона ВСУ.

ВСУ признали причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

Шкода подчеркнул, что на встрече с военными Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС. Главком ВСУ уточнил, что мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными, поэтому все пройдет благополучно и нормально.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

Гросси обещал, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить подобное развитие событий. В частности, он намерен обсудить этот вопрос с представителями МИД России и «Росатома». Гросси также выразил беспокойство за безопасность электростанции, поскольку в нескольких километрах от нее идут боевые действия.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

По данным регионального правительства на 2 сентября, с начала вторжения за медпомощью обратились 228 мирных жителей, в том числе 11 детей. В пунктах временного размещения находятся 6911 человек.

Надо, конечно, разобраться с бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область Владимир Путин президент России

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва разберется «с бандитами, которые забрались (...) в Курскую область». Он также выразил уверенность, что провокация ВСУ провалится. Кроме того, атакой на Курскую область Киев стремится остановить российское наступление в Донбассе.