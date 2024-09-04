Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 4 сентября 2024Бывший СССР

В России ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

Джабаров назвал блефом слова Зеленского об удерживании территории под Курском

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области, — блеф или игра воображения, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского лидера.

«Я думаю, что это либо блеф, либо игра больного воображения», — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что пока Россия не оттеснит войска ВСУ с территории Курской области, о начале переговоров между Москвой и Киевом речи быть не может.

«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.

Материалы по теме:
«Этот решающий бой и завершит историю СВО». Алаудинов заявил о скором окончании конфликта на Украине
«Этот решающий бой и завершит историю СВО». Алаудинов заявил о скором окончании конфликта на Украине
Сегодня
Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. На что рассчитывает Киев?
Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. На что рассчитывает Киев?
Сегодня

Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Украина «удержит» эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению конфликта, заявил политик, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть сначала на себя посмотрят». В России ответили на претензии балтийских стран по нарушению правил рыболовства

      Минобороны России заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Курскую область

      На Западе прокомментировали массовую отставку членов правительства Украины

      Россия нарастила урожай продовольственной пшеницы

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      В России оценили появление в армии новой бомборакеты

      Перестановки в правительстве Украины объяснили

      Лавров прокомментировал сообщения о поставках ракет JASSM Киеву

      Рада поддержала увольнение одного из украинских министров

      Судоремонтные компании в России не захотели модернизироваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше