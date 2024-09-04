Умер отец Вячеслава Фетисова

Умер Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона ОИ Вячеслава Фетисова

Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона Олимпийских игр по хоккею Вячеслава Фетисова, умер на 92-м году жизни. Об этом сообщил официальный сайт московского ЦСКА.

«Хоккейный клуб ЦСКА приносит свои соболезнования родным и близким Александра Максимовича. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении пресс-службы армейского клуба.

Оба сына Александра Фетисова — Анатолий и Вячеслав — стали хоккеистами. Вячеслав Фетисов — многократный чемпион СССР в составе ЦСКА, двукратный победитель Олимпийских игр и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

4 сентября также стало известно, что умер отец Павла и Валерия Буре, Владимир Буре. Он скончался в Майами на 74-м году жизни.