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13:57, 4 сентября 2024Экономика

В бывшей республике СССР высказались против антироссийских санкций

В Киргизии не захотели соблюдать санкции США и Евросоюза против России

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Западные страны требуют, чтобы Бишкек соблюдал санкции, введенные Вашингтоном и Брюсселем против Москвы, хотя Киргизии совсем не выгодно портить отношения с Россией. Об этом заявил депутат киргизского парламента (Жогорку Кенеш) Исхак Масалиев. Его цитирует 24.kg.

«С нас требуют исполнения санкций. То есть Евросоюз и Америка вводят санкции, а потом мы обязаны их исполнять», — посетовал парламентарий.

Однако, по его мнению, Россия это — единственный стратегический союзник Киргизии. И самый главный аргумент в пользу этой точки зрения — один миллион граждан Киргизии работают в РФ.

В связи с этим Масалиев позитивно оценил решение бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева убрать из Киргизии американскую военную базу.

Ранее один из крупнейших киргизских банков MBank заявил о прекращении денежных переводов через российские банки.

До этого аналогичным образом поступил и ряд кредитных организаций республики на фоне санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

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