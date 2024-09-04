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21:12, 4 сентября 2024Моя страна

В фотоловушку в российском заповеднике попали заяц и медведь

Кадр: pravda-nn.ru

Дикие животные попали в фотоловушку в российском заповеднике. Соответствующий ролик публикует новостной портал Pravda-NN.

Речь идет о камере, установленной на одной из троп Керженского заповедника. В ее объектив попали енотовидная собака, лось, заяц-беляк, а также несколько глухарей и бурый медведь. Известно, что съемки проводились с апреля по май.

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При этом уточняется, что все животные попали в фотоловушку в разное время: на размещенных кадрах каждый из героев появляется поодиночке.

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      Карина Черных
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