В России рассказали о ремонте «Юрия Долгорукого»

Глава ДПФ: ракетный крейсер «Юрий Долгорукий» проходит плановый ремонт

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей» проходит первый плановый ремонт. Об этом глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил ТАСС.

«Головной АРПКСН проекта 955 "Юрий Долгорукий" в настоящее время проходит первый плановый ремонт, он продлится два-три года, после чего крейсер будет в строю как минимум 20 лет», — сказал он.

К настоящему времени Военно-морскому флоту (ВМФ) России передали семь подлодок проектов 955 и 955А «Борей-А», которые несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». АРПКСН «Юрий Долгорукий» спустили на воду в 2008 году, а в 2013-м подлодку передали ВМФ России.

В июне источник ТАСС сообщил, что атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949АМ Тихоокеанского флота России, которая способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», вышла на ходовые испытания.

В декабре бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году ВМФ России получит АРПКСН «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и еще три подлодки.