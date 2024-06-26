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10:43, 26 июня 2024Наука и техника

Стало известно о выходе «Иркутска» с «Цирконами» на ходовые испытания

ТАСС: подлодка «Иркутск» с ракетами «Циркон» вышла на ходовые испытания

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ Тихоокеанского флота (ТОФ) России, оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вышла на ходовые испытания. Об этом от источника в кораблестроительной отрасли стало известно ТАСС.

«Ремонт и модернизация АПЛ "Иркутск" на заводе "Звезда" в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания», — сказал собеседник агентства в кулуарах прошедшего в Кронштадте международного военно-морского салона «Флот-2024».

В феврале агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что АПЛ в 2023 году спустили на воду.

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В июне 2022-го ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что «Иркутск» проекта 949М вернется в состав ТОФ в конце 2023-го.

АПЛ «Иркутск» впервые спустили на воду в 1987 году. В 1989-м подлодку включили в состав Северного флота. С 1993 года АПЛ была переведена в резерв. На ремонте в «Звезде» субмарина находится с 2001 года.

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      Иван Потапов
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