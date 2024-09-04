В Госдуме заявили об отсутствии планов по принудительной блокировке YouTube в России

Депутат Немкин: принудительная блокировка YouTube в России не рассматривается

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил об отсутствии планов по принудительной блокировке видеохостинга YouTube в России. О возможности ограничения доступа к сервису он высказался в разговоре с РИА Новости.

«Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается», — сказал Немкин. По его словам, замедление работы сервиса является следствием деградации оборудования компании Google, которой принадлежит платформа.

Депутат добавил, что в России от YouTube требуют обслуживать свое оборудование в стране, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности российских пользователей.

25 июля стало известно о замедлении работы YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на стационарных компьютерах снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как уточнил парламентарий, нарушает российское законодательство.