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11:34, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заявили об отсутствии планов по принудительной блокировке YouTube в России

Депутат Немкин: принудительная блокировка YouTube в России не рассматривается

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил об отсутствии планов по принудительной блокировке видеохостинга YouTube в России. О возможности ограничения доступа к сервису он высказался в разговоре с РИА Новости.

«Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается», — сказал Немкин. По его словам, замедление работы сервиса является следствием деградации оборудования компании Google, которой принадлежит платформа.

Депутат добавил, что в России от YouTube требуют обслуживать свое оборудование в стране, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности российских пользователей.

25 июля стало известно о замедлении работы YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на стационарных компьютерах снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как уточнил парламентарий, нарушает российское законодательство.

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      Евгения Наумова
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