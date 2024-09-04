Захарова: Россия призывает Британию отказаться от поддержки Украины

Из-за поставок оружия Украине Великобритания несет ответственность за удары по российской территории, в связи с чем Москва призывает Лондон отказаться от поддержки Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии, передает ТАСС.

«Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие», — заявила дипломат.

Она добавила, что Россия призывает Великобританию «немедленно отказаться от поддержки человеконенавистнического режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации» украинского конфликта. По словам Захаровой, на ответственность Лондона указывает тот факт, что украинские войска используют беспилотники британской настройки для атак по территории России. Дипломат сообщила, что настройка изученных дронов осуществлялась в городах Солсбери и Ньюпорт рядом с предприятиями, которые специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.

Ранее Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против России.