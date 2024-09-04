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11:45, 4 сентября 2024Мир

Захарова заявила о гибридной войне НАТО против России

Захарова назвала военные учения НАТО в Финляндии гибридной войной против России

Фото: Eduard Vinatoru / Inquam Photos / Reuters

Военные учения Североатлантического альянса в Финляндии являются частью гибридной войны против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Военные ученые на финляндской территории является частью гибридной войны против России. Важно отметить, что в результате подобной деятельности создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Москва отлеживает «любые потенциальные риски» действий альянса в Финляндии. Она подчеркнула, что любые военные учения «агрессивного альянса» у российских границ носят «демонстративно провокационный характер».

Ранее Захарова заявила, что западные страны все более нагло демонстрируют участие в конфликте на Украине в качестве заинтересованной стороны. «Коллективный Запад является главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима», — сказала дипломат.

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      Дарья Устьянцева
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