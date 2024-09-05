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14:42, 5 сентября 2024Экономика

В России подскочили продажи антистресс-игрушек

В январе-июле спрос россиян на антистресс-игрушки вырос на 21 процент

Фото: Ksenia Shestakova / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году в России резко подскочили продажи антистресс-игрушек. Об этом со ссылкой на данные аналитиков «Платформа ОФД» пишет РИА Новости.

В январе-июле было совершено на 21 процент больше покупок таких товаров, чем годом ранее. При этом медианная цена антистресс-игрушек упала на 11 процентов, до 272 рубля.

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Наибольшим спросом у россиян пользовались сквиши (игрушки, которые можно мять руками), их продажи в годовом выражении выросли вдвое, а цена снизилась на 5 процентов, до 207 рублей. Продажи поп-итов увеличились на 35 процентов, и симпл-димплов, напротив, упали почти на треть.

Опрос сети Fix Price и исследовательской компании «Ромир» показал, что 49 процентов россиян справляются со стрессом с помощью шопинга. Чаще всего за покупками для снятия напряжения отправляются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом эффективнее всего со стрессом помогает бороться приобретение новой одежды и обуви (51 процент), а также косметики и снеков (по 33 процента).

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