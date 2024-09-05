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13:55, 5 сентября 2024Мир

Австрия заявила о готовности принять переговоры по Украине

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о готовности принять переговоры по Украине

Австрия готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в соцсети X.

Нехаммер прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о готовности к мирным переговорам по Украине. Политик заявил о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта, так как в Австрии располагается штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Мы принимаем к сведению заявления президента России относительно его открытости для мирных переговоров с Украиной», — подчеркнул австрийский канцлер. По его мнению, переговоры должны проходить без предварительных условий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможности Индии сподвигнуть Украину к переговорам. По его мнению, премьер-министр Индии Нарендра Моди может свободно общаться с Москвой, Киевом и Вашингтоном.

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      Юрий Леонов
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